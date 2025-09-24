Lasse Berg Johnsens mål räckte inte för Malmö FF

Seger för Ludogorets med 2–1 mot Malmö FF

Eric Bille avgjorde för Ludogorets

Lasse Berg Johnsen gjorde målet för Malmö FF

Malmö FF blev besegrade av Ludogorets på hemmaplan i Europa League, där matchen på onsdagen slutade 1–2 (0–2).

Real Betis nästa för Ludogorets

Ludogorets startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Petar Stanic slog till på straff, redan i åttonde minuten.

Ludogorets ökade ledningen till 0–2 i 24:e minuten, när Eric Bille slog till. Lasse Berg Johnsen reducerade för Malmö FF med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Malmö FF.

Ludogorets vann senast lagen möttes, 2021, med 2–1.

Nästa motstånd för Malmö FF är Viktoria Plzen. Lagen möts torsdag 2 oktober 18.45.

Malmö FF–Ludogorets 1–2 (0–2)

Europa League, Stadion

Mål: 0–1 (8) Petar Stanic, 0–2 (24) Eric Bille, 1–2 (78) Lasse Berg Johnsen.

Varningar, Malmö FF: Anders Christiansen, Gabriel Busanello, Adrian Skogmar. Ludogorets: Son, Pedro Naressi, Caio Vidal.

Nästa match:

Malmö FF: FC Viktoria Plzen, borta, 2 oktober