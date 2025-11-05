Lazar Samardzic matchhjälte för Atalanta mot Marseille
- Atalanta vann med 1–0 mot Marseille
- Lazar Samardzic matchvinnare för Atalanta
- Andra raka förlusten för Marseille
Atalanta vann med 1–0 (0–0) borta mot Marseille i Champions League. Lazar Samardzic gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Eintracht Frankfurt nästa för Atalanta
Det här var Marseilles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Atalantas andra uddamålsseger.
Marseille ligger på 25:e plats i tabellen efter matchen medan Atalanta ligger på 16:e plats.
Marseille tar sig an Newcastle i nästa match hemma tisdag 25 november 21.00. Atalanta möter Eintracht Frankfurt borta onsdag 26 november 21.00.
Marseille–Atalanta 0–1 (0–0)
Champions League, Orange Velodrome
Mål: 0–1 (90) Lazar Samardzic.
Varningar, Marseille: Matt O’Riley. Atalanta: Ederson, Odilon Kossounou, Ivan Juric.
Nästa match:
Marseille: Newcastle Utd, hemma, 25 november
Atalanta: Eintracht Frankfurt, borta, 26 november
