Lazar Samardzic matchhjälte för Atalanta mot Marseille

Atalanta vann med 1–0 mot Marseille

Lazar Samardzic matchvinnare för Atalanta

Andra raka förlusten för Marseille

Atalanta vann med 1–0 (0–0) borta mot Marseille i Champions League. Lazar Samardzic gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Eintracht Frankfurt nästa för Atalanta

Det här var Marseilles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Atalantas andra uddamålsseger.

Marseille ligger på 25:e plats i tabellen efter matchen medan Atalanta ligger på 16:e plats.

Marseille tar sig an Newcastle i nästa match hemma tisdag 25 november 21.00. Atalanta möter Eintracht Frankfurt borta onsdag 26 november 21.00.

Marseille–Atalanta 0–1 (0–0)

Champions League, Orange Velodrome

Mål: 0–1 (90) Lazar Samardzic.

Varningar, Marseille: Matt O’Riley. Atalanta: Ederson, Odilon Kossounou, Ivan Juric.

Nästa match:

Marseille: Newcastle Utd, hemma, 25 november

Atalanta: Eintracht Frankfurt, borta, 26 november