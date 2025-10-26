Lazio för tuffa för Juventus – förlust med 0–1

Lazio-seger med 1–0 mot Juventus

Toma Basic avgjorde för Lazio

Andra förlusten i följd för Juventus

Juventus räckte inte till mot Lazio på bortaplan i Serie A. Matchen på söndagen slutade 1–0 (1–0) till Lazio.

Toma Basic stod för Lazios avgörande mål efter nio minuter.

Pisa nästa för Lazio

Lazio har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har tre oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad.

Lazio ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Juventus är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Lazio som så sent som den 18 oktober låg på 14:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Nästa motstånd för Juventus är Udinese. Lagen möts onsdag 29 oktober 18.30.

Lazio–Juventus 1–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (9) Toma Basic.

Varningar, Lazio: Matteo Guendouzi, Manuel Lazzari. Juventus: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Lloyd Kelly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-2-1

Juventus: 0-3-2

Nästa match:

Juventus: Udinese, hemma, 29 oktober