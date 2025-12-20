Lazio och Cremonese kryssade i mållös match

0–0 mellan Lazio och Cremonese

Udinese nästa motstånd för Lazio

Lagen möts igen 3 maj på Stadio Giovanni Zini

Publiken på Stadio Olimpico, Rome fick inte se några mål när Lazio tog emot Cremonese i Serie A. Matchen slutade mållös, 0-0.

Lazio–Cremonese – mål för mål

På stopptid fick Cremoneses Federico Ceccherini rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Lazio har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad.

Den 3 maj möts lagen återigen, då på Stadio Giovanni Zini.

Nästa motstånd för Lazio är Udinese. Lagen möts lördag 27 december 18.00 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Cremonese tar sig an Napoli hemma söndag 28 december 15.00.

Lazio–Cremonese 0–0

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Varningar, Lazio: Alessio Romagnoli, Mario Gila, Matteo Guendouzi, Pedro Rodriguez.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 2-2-1

Cremonese: 2-1-2

Nästa match:

Lazio: Udinese, borta, 27 december 18.00

Cremonese: Napoli, hemma, 28 december 15.00