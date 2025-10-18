Leandro Trossard matchhjälte för Arsenal mot Fulham

Seger för Arsenal med 1–0 mot Fulham

Arsenals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leandro Trossard matchvinnare för Arsenal

Arsenal vann med 1–0 (0–0) borta mot Fulham i Premier League. Leandro Trossard gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Segern var Arsenals fjärde på de senaste fem matcherna.

Fulham–Arsenal – mål för mål

Det här var Arsenals tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Fulham är kvar på 14:e plats och att Arsenal fortfarande leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Arsenal som så sent som den 27 september låg på sjunde plats.

Fulham tar sig an Newcastle i nästa match borta lördag 25 oktober 16.00. Arsenal möter Crystal Palace hemma söndag 26 oktober 15.00.

Fulham–Arsenal 0–1 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (58) Leandro Trossard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

Arsenal: 4-1-0

Nästa match:

Fulham: Newcastle Utd, borta, 25 oktober

Arsenal: Crystal Palace FC, hemma, 26 oktober