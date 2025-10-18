Leandro Trossard matchhjälte för Arsenal mot Fulham
- Seger för Arsenal med 1–0 mot Fulham
- Arsenals fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Leandro Trossard matchvinnare för Arsenal
Arsenal vann med 1–0 (0–0) borta mot Fulham i Premier League. Leandro Trossard gjorde matchens enda mål i andra halvleken.
Segern var Arsenals fjärde på de senaste fem matcherna.
Fulham–Arsenal – mål för mål
Det här var Arsenals tredje uddamålsseger.
Det här betyder att Fulham är kvar på 14:e plats och att Arsenal fortfarande leder serien. Ett fint lyft i tabellen för Arsenal som så sent som den 27 september låg på sjunde plats.
Fulham tar sig an Newcastle i nästa match borta lördag 25 oktober 16.00. Arsenal möter Crystal Palace hemma söndag 26 oktober 15.00.
Fulham–Arsenal 0–1 (0–0)
Premier League, Craven Cottage
Mål: 0–1 (58) Leandro Trossard.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fulham: 2-0-3
Arsenal: 4-1-0
Nästa match:
Fulham: Newcastle Utd, borta, 25 oktober
Arsenal: Crystal Palace FC, hemma, 26 oktober
