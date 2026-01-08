Leao fixade kryss på övertid för Milan mot Genoa

1–1 mellan Milan och Genoa

Rafael Leao kvitterade på tilläggstid

Milan nu andra, Genoa på 17:e plats

Milan gick mot förlust när laget på torsdagen mötte Genoa i Serie A på San Siro. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Rafael Leao till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Milan.

Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för 17:e matchen i följd.

Milan–Genoa – mål för mål

Lorenzo Colombo gav Genoa ledningen efter en knapp halvtimme.

Kvitteringen kom på övertid när Rafael Leao slog till och gjorde mål för Milan. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Resultatet innebär att Milan ligger kvar på andra plats och Genoa på 17:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 17 maj på Stadio Luigi Ferraris.

Milan tar sig an Fiorentina i nästa match borta söndag 11 januari 15.00. Genoa möter Cagliari hemma måndag 12 januari 18.30.

Milan–Genoa 1–1 (0–1)

Serie A, San Siro

Mål: 0–1 (28) Lorenzo Colombo, 1–1 (90) Rafael Leao.

Varningar, Milan: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Mike Maignan, Strahinja Pavlovic. Genoa: Nicola Leali.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-2-0

Genoa: 0-2-3

Nästa match:

Milan: Fiorentina, borta, 11 januari 15.00

Genoa: Cagliari, hemma, 12 januari 18.30