Lecce sänkte Parma – Riccardo Sottil matchhjälte
- Seger för Lecce med 1–0 mot Parma
- Riccardo Sottil matchvinnare för Lecce
- Lecce höll tätt bakåt
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Lecce vann med 1–0 (1–0) borta mot Parma i Serie A.
Parma–Lecce – mål för mål
Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad.
Den 11 januari tar lagen sig an varandra igen.
I nästa match möter Parma Genoa borta på söndag 19 oktober 15.00. Lecce möter Sassuolo lördag 18 oktober 15.00 hemma.
Parma–Lecce 0–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (38) Riccardo Sottil.
Varningar, Parma: Abdoulaye Ndiaye. Lecce: Lameck Banda.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Parma: 1-2-2
Lecce: 1-1-3
Nästa match:
Parma: Genoa, borta, 19 oktober
Lecce: Sassuolo, hemma, 18 oktober
