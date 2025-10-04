Lecce sänkte Parma – Riccardo Sottil matchhjälte

Seger för Lecce med 1–0 mot Parma

Riccardo Sottil matchvinnare för Lecce

Lecce höll tätt bakåt

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Lecce vann med 1–0 (1–0) borta mot Parma i Serie A.

Parma–Lecce – mål för mål

Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

Den 11 januari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Parma Genoa borta på söndag 19 oktober 15.00. Lecce möter Sassuolo lördag 18 oktober 15.00 hemma.

Parma–Lecce 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (38) Riccardo Sottil.

Varningar, Parma: Abdoulaye Ndiaye. Lecce: Lameck Banda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 1-2-2

Lecce: 1-1-3

Nästa match:

Parma: Genoa, borta, 19 oktober

Lecce: Sassuolo, hemma, 18 oktober