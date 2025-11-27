Ledning i halvtid – då tappade Häcken och förlorade

Zrinjski Mostar vann med 2–1 mot Häcken

Nemanja Bilbija avgjorde för Zrinjski Mostar

Andra förlusten i följd för Häcken

Bortalaget Häcken hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i matchen i Conference League herr mot Zrinjski Mostar. Men Zrinjski Mostar vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Rakow nästa för Zrinjski Mostar

Silas Andersen gav Häcken ledningen i slutminuterna av första halvlek på passning från Mikkel Rygaard.

Mario Cuze kvitterade för Zrinjski Mostar i 78:e minuten.

Nemanja Bilbija såg till att Zrinjski Mostar avgjorde matchen med åtta minuter kvar att spela. Därmed hade Zrinjski Mostar vänt matchen.

Förlusten var Häckens andra uddamålsförlust.

För Zrinjski Mostar gör resultatet att laget nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Häcken är på 31:a plats.

Nästa motstånd för Häcken är Larnaca. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Gamla Ullevi.

Zrinjski Mostar–Häcken 2–1 (0–1)

Conference League herr, Bijeli Brijeg Stadium

Mål: 0–1 (40) Silas Andersen (Mikkel Rygaard), 1–1 (78) Mario Cuze, 2–1 (82) Nemanja Bilbija.

Varningar, Zrinjski Mostar: Igor Savic, Ante Susak. Häcken: Pontus Dahbo, Isak Brusberg, Mikkel Rygaard.

Nästa match:

Häcken: AEK Larnaca, hemma, 11 december