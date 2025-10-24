Leeds tog kommandot från start mot West Ham

Leeds vann med 2–1 mot West Ham

Joe Rodon avgjorde för Leeds

Tredje raka förlusten för West Ham

Leeds hade greppet från start i matchen i Premier League mot West Ham på fredagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Brenden Aaronson. Till slut blev det seger 2–1 (2–0) hemma på Elland Road.

Leeds–West Ham – mål för mål

Leeds startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Brenden Aaronson till.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 15:e minuten genom Joe Rodon framspelad av Sean Longstaff. Reduceringen till 2–1 kom på övertid när Mateus Fernandes slog till och gjorde mål för West Ham på pass av Jarrod Bowen. Fler mål än så blev det inte för West Ham.

Leeds har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan West Ham har en oavgjord och fyra förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Leeds andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också West Hams andra uddamålsförlust.

Leeds nya tabellposition är 13:e plats medan West Ham är på 19:e plats.

I nästa match möter Leeds Brighton borta på lördag 1 november 16.00. West Ham möter Newcastle söndag 2 november 15.00 hemma.

Leeds–West Ham 2–1 (2–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (3) Brenden Aaronson, 2–0 (15) Joe Rodon (Sean Longstaff), 2–1 (90) Mateus Fernandes (Jarrod Bowen).

Varningar, Leeds: Ilia Gruev, Lucas Perri, James Justin. West Ham: Crysencio Summerville, Lucas Paqueta, Jean-Clair Todibo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 2-1-2

West Ham: 0-1-4

Nästa match:

Leeds: Brighton & Hove Albion FC, borta, 1 november

West Ham: Newcastle Utd, hemma, 2 november