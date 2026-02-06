Leeds vann mot Nottingham Forest

Leeds-seger med 3–1 mot Nottingham Forest

Noah Okafor avgjorde för Leeds

Sjunde segern för Leeds

Leeds vann matchen på hemmaplan mot Nottingham Forest i Premier League på fredagen. 3–1 (2–0) slutade matchen.

Chelsea nästa för Leeds

Jayden Bogle gav Leeds ledningen i 26:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en halvtimme genom Noah Okafor efter pass från James Justin.

Direkt efter pausen ökade Dominic Calvert-Lewin Leeds ledning på passning från Ilia Gruev. Reduceringen till 3–1 kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Lorenzo Lucca slog till och gjorde mål för Nottingham Forest efter förarbete från Omari Hutchinson. Mer än så blev det dock inte för Nottingham Forest.

Leeds har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Resultatet innebär att Leeds ligger kvar på 16:e plats och Nottingham Forest på 17:e plats i tabellen.

I nästa match möter Leeds Chelsea borta på tisdag 10 februari 20.30. Nottingham Forest möter Wolverhampton onsdag 11 februari 20.30 hemma.

Leeds–Nottingham Forest 3–1 (2–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (26) Jayden Bogle, 2–0 (30) Noah Okafor (James Justin), 3–0 (49) Dominic Calvert-Lewin (Ilia Gruev), 3–1 (86) Lorenzo Lucca (Omari Hutchinson).

Varningar, Leeds: Noah Okafor. Nottingham Forest: Ibrahim Sangare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 2-1-2

Nottingham Forest: 2-2-1

Nästa match:

Leeds: Chelsea FC, borta, 10 februari 20.30

Nottingham Forest: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 11 februari 20.30