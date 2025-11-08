Leicester äntligen segrare igen efter vinst mot Norwich City

Seger för Leicester med 2–1 mot Norwich City

Jordan James matchvinnare för Leicester

Femte segern för Leicester

Efter fem matcher utan seger i Championship kunde Leicester till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Norwich City, med 2–1 (0–0).

Segermålet för Leicester stod Jordan James för på tilläggstid.

Norwich City–Leicester – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Mathias Kvistgaarden gav Norwich City ledningen.

I den 75:e minuten kvitterade Bobby De cordova-Reid för Leicester på pass av Patson Daka.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Jordan James slog till och gjorde 1–2 för Leicester. James fullbordade därmed lagets vändning.

Norwich City har en oavgjord och fyra förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Norwich Citys åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leicesters tredje uddamålsseger.

För Norwich City gör resultatet att laget nu ligger på 23:e plats i tabellen medan Leicester är på tolfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari på King Power Stadium.

På lördag 22 november 16.00 spelar Norwich City borta mot Birmingham och Leicester hemma mot Stoke City.

Norwich City–Leicester 1–2 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (62) Mathias Kvistgaarden, 1–1 (75) Bobby De cordova-Reid (Patson Daka), 1–2 (90) Jordan James.

Varningar, Norwich City: Harry Darling. Leicester: Ricardo Pereira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 0-1-4

Leicester: 1-1-3

Nästa match:

Norwich City: Birmingham City, borta, 22 november

Leicester: Stoke City FC, hemma, 22 november