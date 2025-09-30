Leicester ledde i halvtid – men tappade i andra mot Wrexham

Leicester och Wrexham kryssade

Nathan Broadhead kvitterade i 77:e minuten

Leicester nu femte, Wrexham på 15:e plats

I halvtid ledde Leicester matchen på hemmaplan i Championship mot Wrexham med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Wrexham in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Leicester.

Det var Leicesters fjärde match i rad utan seger.

Leicester–Wrexham – mål för mål

Leicester tog ledningen i 36:e minuten, genom Jordan James framspelad av Patson Daka. Nathan Broadhead kvitterade för Wrexham på pass av Lewis O’brien i 77:e minuten. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Leicesters fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Leicester på femte plats och Wrexham på 15:e plats. Noteras kan att Wrexham sedan den 19 september har avancerat sex placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt på Racecourse Ground den 20 januari.

Nästa motstånd för Leicester är Swansea City. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00.

Leicester–Wrexham 1–1 (1–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (36) Jordan James (Patson Daka), 1–1 (77) Nathan Broadhead (Lewis O’brien).

Varningar, Leicester: Luke Thomas, Wout Faes, Oliver Skipp. Wrexham: Ryan Longman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-4-0

Wrexham: 2-2-1

Nästa match:

Leicester: Swansea City FC, borta, 4 oktober