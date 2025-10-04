Leicester vann med 3–1 mot Swansea City

Seger för Leicester med 3–1 mot Swansea City

Issahaku Fatawu avgjorde för Leicester

Seger nummer 4 för Leicester

Leicester tog ledningen mot Swansea City på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Championship på lördagen slutade 3–1.

Det betyder att Leicester gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Portsmouth nästa för Leicester

Leicester fick en bra start på matchen när Jordan James nätade redan i 14:e minuten. I 70:e minuten slog Adam Idah till på straff och kvitterade för Swansea City.

Issahaku Fatawu gav Leicester ledningen med knappa kvarten kvar.

Jannik Vestergaard såg med fem minuter kvar att spela till att Leicester ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

För Swansea City gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Leicester är på tredje plats. Ett tapp för Swansea City som låg på sjunde plats så sent som den 30 september.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 april på King Power Stadium.

Lördag 18 oktober möter Swansea City Southampton borta 13.30 och Leicester möter Portsmouth hemma 20.45.

Swansea City–Leicester 1–3 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (14) Jordan James, 1–1 (70) Adam Idah, 1–2 (77) Issahaku Fatawu, 1–3 (85) Jannik Vestergaard.

Varningar, Swansea City: Ben Cabango, Cameron Burgess. Leicester: Luke Thomas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-2-2

Leicester: 1-4-0

Nästa match:

Swansea City: Southampton FC, borta, 18 oktober

Leicester: Portsmouth FC, hemma, 18 oktober