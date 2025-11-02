Lenerius och Mokéde heta när Gefle slog Assyriska

Seger för Gefle med 2–1 mot Assyriska

Linus Lenerius matchvinnare för Gefle

Gefles åttonde seger

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Gefle, som vann borta mot Assyriska med 2–1 (1–0) i Ettan norra herr på söndagen. Segermålet för Gefle stod Linus Lenerius för på tilläggstid.

Assyriska–Gefle – mål för mål

Malik Mokéde gav Gefle ledningen i 37:e minuten. I 55:e minuten slog Lucas Shlimon till och kvitterade för Assyriska.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Linus Lenerius slog till och gjorde 1–2 för Gefle.

Det här var Assyriskas åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Gefles femte uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Assyriska på sjunde plats i tabellen medan Gefle är på 13:e plats.

I nästa match möter Assyriska FC Stockholm Internazionale borta och Gefle möter Örebro Syrianska hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Assyriska–Gefle 1–2 (0–1)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 0–1 (37) Malik Mokéde, 1–1 (55) Lucas Shlimon, 1–2 (90) Linus Lenerius.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 1-1-3

Gefle: 2-0-3

Nästa match:

Assyriska: Stockholm Internazionale, borta, 9 november

Gefle: Örebro Syrianska IF, hemma, 9 november