Lenerius och Mokéde heta när Gefle slog Assyriska
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Gefle, som vann borta mot Assyriska med 2–1 (1–0) i Ettan norra herr på söndagen. Segermålet för Gefle stod Linus Lenerius för på tilläggstid.
Assyriska–Gefle – mål för mål
Malik Mokéde gav Gefle ledningen i 37:e minuten. I 55:e minuten slog Lucas Shlimon till och kvitterade för Assyriska.
Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Linus Lenerius slog till och gjorde 1–2 för Gefle.
Det här var Assyriskas åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Gefles femte uddamålsseger.
Med en omgång kvar är Assyriska på sjunde plats i tabellen medan Gefle är på 13:e plats.
I nästa match möter Assyriska FC Stockholm Internazionale borta och Gefle möter Örebro Syrianska hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.
Assyriska–Gefle 1–2 (0–1)
Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena
Mål: 0–1 (37) Malik Mokéde, 1–1 (55) Lucas Shlimon, 1–2 (90) Linus Lenerius.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Assyriska: 1-1-3
Gefle: 2-0-3
Nästa match:
Assyriska: Stockholm Internazionale, borta, 9 november
Gefle: Örebro Syrianska IF, hemma, 9 november
Den här artikeln handlar om: