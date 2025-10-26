Leo Walta het när Sirius besegrade Elfsborg

Sirius-seger med 4–0 mot Elfsborg

Leo Walta tvåmålsskytt för Sirius

Isak Bjerkebo avgjorde för Sirius

Hemmalaget Sirius tog hem de tre poängen efter seger mot Elfsborg i Allsvenskan. 4–0 (2–0) slutade söndagens match.

Leo Walta tvåmålsskytt för Sirius

Isak Bjerkebo gav Sirius ledningen i 27:e minuten framspelad av Marcus Lindberg.

Henrik Rönnlöf Castegren stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken på pass av Leo Walta. Leo Walta ökade Sirius ledning framspelad av Isak Bjerkebo med knappa kvarten kvar.

Sirius gjorde också 4–0 genom Leo Walta på pass av Joakim Persson i 86:e minuten.

Sirius Leo Walta stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann IF Elfsborg med 4–3.

Lördag 1 november 17.30 spelar Sirius borta mot Norrköping. Elfsborg möter AIK hemma på Borås Arena söndag 2 november 14.00.

Sirius–Elfsborg 4–0 (2–0)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (27) Isak Bjerkebo (Marcus Lindberg), 2–0 (45) Henrik Rönnlöf Castegren (Leo Walta), 3–0 (77) Leo Walta (Isak Bjerkebo), 4–0 (86) Leo Walta (Joakim Persson).

Varningar, Sirius: Joakim Persson, Tobias Anker. Elfsborg: Daniel Granli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 2-1-2

Elfsborg: 1-0-4

Nästa match:

Sirius: IFK Norrköping, borta, 1 november

Elfsborg: AIK, hemma, 2 november