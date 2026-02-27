Levante för tuffa för Alaves – förlust med 0–2

Levante segrade – 2–0 mot Alaves

Carlos Espi gjorde två mål för Levante

Femte segern för Levante

Alaves blev besegrade av Levante borta i La Liga, där matchen på fredagen slutade 2–0 (0–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Levante höll nollan.

Girona nästa för Levante

Det första målet kom först i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela, när Carlos Espi gjorde 1–0 till Levante. 2–0-målet kom på övertid när Carlos Espi återigen slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Levante ligger kvar på 19:e plats och Alaves på 14:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alaves med 2–1.

Nästa motstånd för Alaves är Valencia. Lagen möts söndag 8 mars 21.00 på Estadio Mestalla.

Levante–Alaves 2–0 (0–0)

La Liga, Estadio Ciudad de Valencia

Mål: 1–0 (88) Carlos Espi, 2–0 (90) Carlos Espi.

Varningar, Levante: Paco Cortes. Alaves: Antonio Sivera, Carles Alena, Pablo Ibanez, Victor Parada, Lucas Boye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Levante: 1-0-4

Alaves: 1-2-2

Nästa match:

Alaves: Valencia, borta, 8 mars 21.00