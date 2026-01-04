Levante för tuffa för Sevilla – förlust med 0–3

Levante vann med 3–0 mot Sevilla

Iker Losada avgjorde för Levante

Andra raka förlusten för Sevilla

Sevilla förlorade på hemmaplan mot Levante i La Liga på söndagen. 0–3 (0–1) slutade matchen.

Espanyol nästa för Levante

Iker Losada gav Levante ledningen på tilläggstid i första halvlek efter pass från Ivan Romero.

Carlos Espi ökade Levantes ledning assisterad av Jose Luis Morales i 77:e minuten.

Carlos Alvarez gjorde också 0–3 efter förarbete av Kervin Arriaga i 90:e minuten.

Den 22 april tar lagen sig an varandra igen, då på Estadio Ciudad de Valencia.

Nästa motstånd för Sevilla är Celta Vigo. Lagen möts måndag 12 januari 21.00 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

Sevilla–Levante 0–3 (0–1)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 0–1 (45) Iker Losada (Ivan Romero), 0–2 (77) Carlos Espi (Jose Luis Morales), 0–3 (90) Carlos Alvarez (Kervin Arriaga).

Varningar, Sevilla: Nemanja Gudelj, Alexis Sanchez, Batista Mendy. Levante: Diego Pampin, Jeremy Toljan, Mathew Ryan, Matias Moreno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-1-3

Levante: 1-1-3

Nästa match:

Sevilla: Celta Vigo, hemma, 12 januari 21.00