Lewis Koumas matchhjälte för Hull borta mot Blackburn
- Hull-seger med 1–0 mot Blackburn
- Hulls femte seger på de senaste sex matcherna
- Lewis Koumas matchvinnare för Hull
Matchens enda mål stod Lewis Koumas för i andra halvleken när Hull vann i Championship med 1–0 (0–0) mot Blackburn på bortaplan.
Det här var Hulls åttonde nolla den här säsongen.
Därmed har Hull vunnit fyra matcher i rad i Championship.
Blackburn–Hull – mål för mål
Blackburn har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
För Hull gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Blackburn är på 22:a plats. Så sent som den 16 januari låg Hull på sjunde plats i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Tisdag 3 februari 20.45 möter Blackburn Sheffield Wednesday hemma på Ewood Park medan Hull spelar hemma mot Watford.
Blackburn–Hull 0–1 (0–0)
Championship, Ewood Park
Mål: 0–1 (81) Lewis Koumas (Kyle Joseph).
Varningar, Blackburn: Todd Cantwell, Sean Mcloughlin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Blackburn: 0-2-3
Hull: 4-0-1
Nästa match:
Blackburn: Sheffield Wednesday, hemma, 3 februari 20.45
Hull: Watford FC, hemma, 3 februari 20.45
