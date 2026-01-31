Lewis Koumas matchhjälte för Hull borta mot Blackburn

Hull-seger med 1–0 mot Blackburn

Hulls femte seger på de senaste sex matcherna

Lewis Koumas matchvinnare för Hull

Matchens enda mål stod Lewis Koumas för i andra halvleken när Hull vann i Championship med 1–0 (0–0) mot Blackburn på bortaplan.

Det här var Hulls åttonde nolla den här säsongen.

Därmed har Hull vunnit fyra matcher i rad i Championship.

Blackburn–Hull – mål för mål

Blackburn har två oavgjorda och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

För Hull gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Blackburn är på 22:a plats. Så sent som den 16 januari låg Hull på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 3 februari 20.45 möter Blackburn Sheffield Wednesday hemma på Ewood Park medan Hull spelar hemma mot Watford.

Blackburn–Hull 0–1 (0–0)

Championship, Ewood Park

Mål: 0–1 (81) Lewis Koumas (Kyle Joseph).

Varningar, Blackburn: Todd Cantwell, Sean Mcloughlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 0-2-3

Hull: 4-0-1

Nästa match:

Blackburn: Sheffield Wednesday, hemma, 3 februari 20.45

Hull: Watford FC, hemma, 3 februari 20.45