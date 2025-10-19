Lidköpings FK sänkte Tyresö FF – Alice Schönborg matchhjälte

Lidköpings FK vann med 1–0 mot Tyresö FF

Andra raka förlusten för Tyresö FF

Lidköpings FK:s andra seger

Målet i första halvleken av Alice Schönborg blev matchavgörande när Lidköpings FK vann med 1–0 (1–0) hemma mot Tyresö FF i division 1 mellersta dam.

– Det känns jättebra att få avsluta på ett bra sätt. Vi gör ett mål ganska tidigt när Alice Schönborg går in från vänsterkanten och skjuter i botre burgaveln. Tyresö trycker på, men jag tycker att vi ligger rätt och försvarar oss väl. Vi jobbar hårt, men några som höjer sig över de andra är Linnea Stenmark och Elsa Liwell, kommenterade Lidköpings FK:s tränare Andreas Tilly Gustavsson.

Lidköpings FK–Tyresö FF – mål för mål

Lidköpings FK har en seger och fyra förluster och 4–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyresö FF har två vinster och tre förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Lidköpings FK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tyresö FF:s sjunde uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Lidköpings FK slutar på 14:e plats och Tyresö FF på tolfte plats. Båda lagen åker därmed ur division 1 mellersta dam.