Freiburg slutspelsklart trots förlust mot Lille

Lille vann med 1–0 mot Freiburg

Olivier Giroud matchvinnare för Lille

Lilles fjärde seger

Det blev förlust med 0–1 (0–0) för Freiburg mot Lille på bortaplan. Trots det har Freiburg nu säkrat platsen i slutspelet.

Segermålet för Lille stod Olivier Giroud för på stopptid.

Lille–Freiburg – mål för mål

Lille har två segrar och tre förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Lille slutar på 18:e plats i tabellen och Freiburg på sjunde plats. Lille är därmed klart för kval till kvalspel. Freiburg är klart för slutspel. Så sent som den 28 januari låg Freiburg på tredje plats i tabellen.

Lille–Freiburg 1–0 (0–0)

Europa League, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 1–0 (90) Olivier Giroud.

Varningar, Lille: Benjamin Andre, Hakon Arnar Haraldsson.

Utvisningar, Freiburg: Maximilian Eggestein.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-0-3

Freiburg: 3-1-1