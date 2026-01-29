Freiburg slutspelsklart trots förlust mot Lille
- Lille vann med 1–0 mot Freiburg
- Olivier Giroud matchvinnare för Lille
- Lilles fjärde seger
Det blev förlust med 0–1 (0–0) för Freiburg mot Lille på bortaplan. Trots det har Freiburg nu säkrat platsen i slutspelet.
Segermålet för Lille stod Olivier Giroud för på stopptid.
Lille–Freiburg – mål för mål
Lille har två segrar och tre förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.
Resultaten i sista omgången betyder att Lille slutar på 18:e plats i tabellen och Freiburg på sjunde plats. Lille är därmed klart för kval till kvalspel. Freiburg är klart för slutspel. Så sent som den 28 januari låg Freiburg på tredje plats i tabellen.
Lille–Freiburg 1–0 (0–0)
Europa League, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
Mål: 1–0 (90) Olivier Giroud.
Varningar, Lille: Benjamin Andre, Hakon Arnar Haraldsson.
Utvisningar, Freiburg: Maximilian Eggestein.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lille: 2-0-3
Freiburg: 3-1-1
