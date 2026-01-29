Prenumerera

Logga in

Freiburg slutspelsklart trots förlust mot Lille

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Lille vann med 1–0 mot Freiburg

  • Olivier Giroud matchvinnare för Lille

  • Lilles fjärde seger

Det blev förlust med 0–1 (0–0) för Freiburg mot Lille på bortaplan. Trots det har Freiburg nu säkrat platsen i slutspelet.

Segermålet för Lille stod Olivier Giroud för på stopptid.

Lille–Freiburg – mål för mål

Lille har två segrar och tre förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Freiburg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Lille slutar på 18:e plats i tabellen och Freiburg på sjunde plats. Lille är därmed klart för kval till kvalspel. Freiburg är klart för slutspel. Så sent som den 28 januari låg Freiburg på tredje plats i tabellen.

Lille–Freiburg 1–0 (0–0)

Europa League, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 1–0 (90) Olivier Giroud.

Varningar, Lille: Benjamin Andre, Hakon Arnar Haraldsson.

Utvisningar, Freiburg: Maximilian Eggestein.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-0-3

Freiburg: 3-1-1

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt