Lille vann klart mot Nantes på Stade de la Beaujoire

Lille-seger med 2–0 mot Nantes

Hakon Arnar Haraldsson matchvinnare för Lille

Lilles fjärde seger

Redan i första halvlek tog Lille greppet om bortamatchen mot Nantes på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 2–0.

Nantes–Lille – mål för mål

Lille tog en tidig ledning när Hakon Arnar Haraldsson slog till redan i åttonde minuten. 0–2-målet kom med en minut kvar att spela när Hamza Igamane slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

För Nantes gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Lille är på sjätte plats. Lille har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 18 september låg laget på andra plats.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Pierre Mauroy.

Nantes tar sig an Paris FC i nästa match borta fredag 24 oktober 20.45. Lille möter Metz hemma söndag 26 oktober 15.00.

Nantes–Lille 0–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (8) Hakon Arnar Haraldsson, 0–2 (89) Hamza Igamane.

Varningar, Nantes: Chidozie Awaziem. Lille: Benjamin Andre, Ayyoub Bouaddi, Thomas Meunier, Romain Perraud.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 0-3-2

Lille: 2-1-2

Nästa match:

Nantes: Paris FC, borta, 24 oktober

Lille: Metz, hemma, 26 oktober