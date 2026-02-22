Lilles starka svit mot Angers fortsätter

Lille-seger med 1–0 mot Angers

Olivier Giroud avgjorde för Lille

Andra förlusten i rad för Angers

Angers är ett motstånd som verkar passa bra för Lille. På söndagen tog Lille ännu en seger borta mot just Angers. Matchen i Ligue 1 herr slutade 1–0 (1–0). Det var Lilles fjärde raka seger mot just Angers.

Olivier Giroud stod för Lilles avgörande mål efter 45 minuter.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Lilles målvakter höll nollan.

Angers–Lille – mål för mål

Angers har två vinster, en oavgjord och två förluster och 2–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Lille med 1–0.

Nästa motstånd för Angers är Monaco. Lagen möts lördag 28 februari 19.00 på Stade Louis II, Monaco. Lille tar sig an Nantes hemma söndag 1 mars 17.15.

Angers–Lille 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (45) Olivier Giroud.

Varningar, Angers: Yassin Belkhdim, Branco Van Den Boomen, Herve Koffi. Lille: Nathan Ngoy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-1-2

Lille: 1-2-2

Nästa match:

Angers: AS Monaco, borta, 28 februari 19.00

Lille: Nantes, hemma, 1 mars 17.15