Linus Braun målskytt när Hässleholms IF sänkte Husqvarna

Seger för Hässleholms IF med 1–0 mot Husqvarna

Hässleholms IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Braun avgjorde för Hässleholms IF

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Hässleholms IF vann med 1–0 (0–0) hemma mot Husqvarna i Ettan södra herr.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson:

– Killarna kämpar och sliter riktigt bra hela matchen. Tyvärr åker vi på ett jäkla skitmål. Ett skott som vår försvarare delvis blockar och givetvis går bollen i en perfekt båge över vår målvakt. Tungt samtidigt som Hässleholm räddar två bollar på sin mållinje när vi skjuter förbi deras målvakt. Vi borde fått med oss poäng men så blev det inte idag. Hässleholm är annars ett stabilt och bra lag, på så sätt ingen skam att förlora mot dem. Vi fortsätter kämpa på.

Resultatet betyder också att Hässleholms IF har hållit nollan i tre matcher i rad.

Segern var Hässleholms IF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Hässleholms IF–Husqvarna – mål för mål

Det här var Hässleholms IF:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Husqvarnas sjätte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Hässleholms IF på fjärde plats i tabellen medan Husqvarna är på 15:e plats.

Lördag 25 oktober 16.00 möter Hässleholms IF Skövde AIK borta på Södermalms IP medan Husqvarna spelar hemma mot Torslanda.

Hässleholms IF–Husqvarna 1–0 (0–0)

Ettan södra herr, Österås IP

Mål: 1–0 (52) Linus Braun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hässleholms IF: 4-0-1

Husqvarna: 2-1-2

Nästa match:

Hässleholms IF: Skövde AIK, borta, 25 oktober

Husqvarna: Torslanda IK, hemma, 25 oktober