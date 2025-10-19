Linus Zetterström målskytt när Enköping SK Herr förlorade

Seger för FC Arlanda med 3–1 mot Enköping SK Herr

Saifur Rehman med två mål för FC Arlanda

Anton Charbachi avgjorde för FC Arlanda

Enköping SK Herr fick se sig besegrat i mötet med FC Arlanda på hemmaplan i Ettan norra herr, med 1–3 (1–1).

Saifur Rehman tvåmålsskytt för FC Arlanda

FC Arlanda fick en bra start på matchen när Saifur Rehman slog till redan i nionde minuten.

I 23:e minuten kvitterade Enköping SK Herr genom Linus Zetterström. Direkt efter pausen ökade Anton Charbachi FC Arlandas ledning.

I 65:e minuten slog Saifur Rehman till återigen och gjorde 1–3. 1–3-målet blev matchens sista.

Med tre omgångar kvar är Enköping SK Herr på tolfte plats i tabellen medan FC Arlanda är på sjätte plats. Så sent som den 11 oktober låg FC Arlanda på elfte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann FC Arlanda med 2–1.

Nästa motstånd för Enköping SK Herr är Stocksund. Lagen möts lördag 25 oktober 13.00 på Danderyds Gymnasiums IP.

Enköping SK Herr–FC Arlanda 1–3 (1–1)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 0–1 (9) Saifur Rehman, 1–1 (23) Linus Zetterström, 1–2 (49) Anton Charbachi, 1–3 (65) Saifur Rehman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 1-1-3

FC Arlanda: 3-0-2

Nästa match:

Enköping SK Herr: IFK Stocksund, borta, 25 oktober