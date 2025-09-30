Liverpool föll mot Galatasaray med 0–1

Seger för Galatasaray med 1–0 mot Liverpool

Victor Osimhen avgjorde för Galatasaray

Galatasaray nu 19:e, Liverpool på 16:e plats

Liverpool förlorade mötet med Galatasaray borta med 0–1 (0–1) i Champions League på tisdagen.

Victor Osimhen stod för Galatasarays avgörande mål efter 16 minuter.

Galatasaray–Liverpool – mål för mål

Det här betyder att Galatasaray nu ligger på 19:e plats i tabellen och Liverpool är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Liverpool är Eintracht Frankfurt. Lagen möts onsdag 22 oktober 21.00 på Deutsche Bank Park.

Galatasaray–Liverpool 1–0 (1–0)

Champions League

Mål: 1–0 (16) Victor Osimhen.

Varningar, Galatasaray: Mauro Icardi, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Ugurcan Cakir. Liverpool: Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Conor Bradley.

Nästa match:

Liverpool: Eintracht Frankfurt, borta, 22 oktober