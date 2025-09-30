Liverpool föll mot Galatasaray med 0–1
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Galatasaray med 1–0 mot Liverpool
- Victor Osimhen avgjorde för Galatasaray
- Galatasaray nu 19:e, Liverpool på 16:e plats
Liverpool förlorade mötet med Galatasaray borta med 0–1 (0–1) i Champions League på tisdagen.
Victor Osimhen stod för Galatasarays avgörande mål efter 16 minuter.
Galatasaray–Liverpool – mål för mål
Det här betyder att Galatasaray nu ligger på 19:e plats i tabellen och Liverpool är på 16:e plats.
Nästa motstånd för Liverpool är Eintracht Frankfurt. Lagen möts onsdag 22 oktober 21.00 på Deutsche Bank Park.
Galatasaray–Liverpool 1–0 (1–0)
Champions League
Mål: 1–0 (16) Victor Osimhen.
Varningar, Galatasaray: Mauro Icardi, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Ugurcan Cakir. Liverpool: Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Conor Bradley.
Nästa match:
Liverpool: Eintracht Frankfurt, borta, 22 oktober
Den här artikeln handlar om: