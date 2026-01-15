Ljubicic poängräddare på övertid för Union Berlin mot Augsburg

Kryss mellan Augsburg och Union Berlin

Marin Ljubicic kvitterade på övertid

Augsburg nu 15:e, Union Berlin på nionde plats

Det såg ut att bli förlust för Union Berlin på torsdagen när laget mötte Augsburg i Bundesliga på WWK Arena. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Marin Ljubicic till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Union Berlin.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Augsburg.

Augsburg–Union Berlin – mål för mål

Alexis Claude gav Augsburg ledningen på tilläggstid i första halvlek.

I den 89:e minuten blev Union Berlins Derrick Koehn utvisad och laget fick spela de sista sista minuterna med en spelare mindre. Kvitteringen kom på tilläggstid när Marin Ljubicic slog till och gjorde mål för Union Berlin efter pass från Andrej Ilic. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Augsburg är kvar på 15:e plats och Union Berlin stannar på nionde plats, i serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 maj på Alte Foersterei.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Augsburg Freiburg på WWK Arena 17.30. Union Berlin tar sig an VfB Stuttgart borta 15.30.

Augsburg–Union Berlin 1–1 (1–0)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 1–0 (45) Alexis Claude, 1–1 (90) Marin Ljubicic (Andrej Ilic).

Varningar, Augsburg: Kristijan Jakic.

Utvisningar, Union Berlin: Derrick Koehn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-2-2

Union Berlin: 2-2-1

Nästa match:

Augsburg: SC Freiburg, hemma, 18 januari 17.30

Union Berlin: VfB Stuttgart, borta, 18 januari 15.30