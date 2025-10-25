Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu tio raka segrar hemma
- Ljungskile vann med 2–0 mot Rosengård
- Ljungskiles sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Vilmer Tyrén avgjorde för Ljungskile
Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Rosengård på lördagen med 2–0 (2–0) innebär att laget har tio matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.
Rosengårds tränare Halda Kabil om matchen:
– Ljungskile börjar bäst, snabba skapar fasta situationer, trycker ner oss. Första halvlek 2–0, andra halvlek är jämn där Ljungskile kontrollerar matchen.
Ljungskile–Rosengård – mål för mål
Vilmer Tyrén gjorde 1–0 till Ljungskile i 22:a minuten.
I 27:e minuten gjorde laget 2–0 när Linus Carlstrand slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Ljungskile med 2–0.
Säsongens första möte lagen emellan vann Ljungskile SK med 2–0.
I nästa match möter Ljungskile Skövde AIK hemma och Rosengård möter Hässleholms IF hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 13.00.
Ljungskile–Rosengård 2–0 (2–0)
Ettan södra herr, Skarsjövallen
Mål: 1–0 (22) Vilmer Tyrén, 2–0 (27) Linus Carlstrand.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ljungskile: 4-0-1
Rosengård: 0-0-5
Nästa match:
Ljungskile: Skövde AIK, hemma, 1 november
Rosengård: Hässleholms IF, hemma, 1 november
