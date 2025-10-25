Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu tio raka segrar hemma

Ljungskile vann med 2–0 mot Rosengård

Ljungskiles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vilmer Tyrén avgjorde för Ljungskile

Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Rosengård på lördagen med 2–0 (2–0) innebär att laget har tio matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.

Rosengårds tränare Halda Kabil om matchen:

– Ljungskile börjar bäst, snabba skapar fasta situationer, trycker ner oss. Första halvlek 2–0, andra halvlek är jämn där Ljungskile kontrollerar matchen.

Ljungskile–Rosengård – mål för mål

Vilmer Tyrén gjorde 1–0 till Ljungskile i 22:a minuten.

I 27:e minuten gjorde laget 2–0 när Linus Carlstrand slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Ljungskile med 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ljungskile SK med 2–0.

I nästa match möter Ljungskile Skövde AIK hemma och Rosengård möter Hässleholms IF hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 13.00.

Ljungskile–Rosengård 2–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (22) Vilmer Tyrén, 2–0 (27) Linus Carlstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

Ljungskile: Skövde AIK, hemma, 1 november

Rosengård: Hässleholms IF, hemma, 1 november