Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu tio raka segrar hemma

  • Ljungskile vann med 2–0 mot Rosengård

  • Ljungskiles sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Vilmer Tyrén avgjorde för Ljungskile

Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Rosengård på lördagen med 2–0 (2–0) innebär att laget har tio matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.

Rosengårds tränare Halda Kabil om matchen:

– Ljungskile börjar bäst, snabba skapar fasta situationer, trycker ner oss. Första halvlek 2–0, andra halvlek är jämn där Ljungskile kontrollerar matchen.

Ljungskile–Rosengård – mål för mål

Vilmer Tyrén gjorde 1–0 till Ljungskile i 22:a minuten.

I 27:e minuten gjorde laget 2–0 när Linus Carlstrand slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Ljungskile med 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ljungskile SK med 2–0.

I nästa match möter Ljungskile Skövde AIK hemma och Rosengård möter Hässleholms IF hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 13.00.

Ljungskile–Rosengård 2–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (22) Vilmer Tyrén, 2–0 (27) Linus Carlstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

Ljungskile: Skövde AIK, hemma, 1 november

Rosengård: Hässleholms IF, hemma, 1 november

