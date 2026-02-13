Loftus-Cheek och Modric avgjorde borta mot Pisa

Andra raka segern för Milan

Milans 15:e seger

Pisa nu 19:e, Milan på andra plats

Det blev en uddamålsseger för Milan i matchen mot Pisa i Serie A på fredagen. Laget vann med 2–1 (1–0) borta på Stadio Romeo Anconetani. Segermålet för Milan stod Luka Modric för efter 85 minuter.

Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för 23:e matchen i följd.

Luka Modric matchvinnare för Milan

Milan tog ledningen i 39:e minuten genom Ruben Loftus-Cheek.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Felipe Loyola kvitterade för Pisa. Men med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Luka Modric.

Resultatet innebär att Pisa ligger kvar på 19:e plats och Milan på andra plats i tabellen.

Nästa motstånd för Milan är Como. Lagen möts onsdag 18 februari 20.45 på Giuseppe Meazza.

Pisa–Milan 1–2 (0–1)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 0–1 (39) Ruben Loftus-Cheek, 1–1 (71) Felipe Loyola, 1–2 (85) Luka Modric.

Varningar, Pisa: Idrissa Toure. Milan: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 0-2-3

Milan: 4-1-0

Nästa match:

Milan: Como 1907, hemma, 18 februari 20.45