Lorenzo Pellegrini gjorde avgörande målet för Roma mot Lazio

Seger för Roma med 1–0 mot Lazio

Lorenzo Pellegrini avgjorde för Roma

Lazios andra raka förlust

Roma vann med 1–0 på bortaplan mot Lazio i Serie A. Matchens enda mål stod Lorenzo Pellegrini för i första halvleken.

Lazio–Roma – mål för mål

Det här var Lazios andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Romas tredje uddamålsseger.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 1–1.

Lagen möts igen 17 maj.

Måndag 29 september 20.45 spelar Lazio borta mot Genoa. Roma möter Verona hemma söndag 28 september 15.00.

Lazio–Roma 0–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (38) Lorenzo Pellegrini.

Varningar, Lazio: Mario Gila. Roma: Evan Ndicka.

Utvisningar, Lazio: Reda Belahyane.

Nästa match:

Lazio: Genoa, borta, 29 september

Roma: Verona, hemma, 28 september