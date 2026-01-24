Lorient för tuffa för Rennes – förlust med 0–2

Lorient-seger med 2–0 mot Rennes

Jean-Victor Makengo avgjorde för Lorient

Andra raka segern för Lorient

Rennes fick se sig besegrat i mötet med Lorient på hemmaplan i Ligue 1 herr, med 0–2 (0–1).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Lorients målvakter höll nollan.

Rennes–Lorient – mål för mål

Jean-Victor Makengo gjorde 1–0 till Lorient efter bara tre minuter.

Pablo Pagis ökade Lorients ledning i 77:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.

Rennes har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lorient har tre vinster och två oavgjorda och 7–2 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Lorient med 4–0.

Nästa motstånd för Rennes är Monaco. Lagen möts lördag 31 januari 21.05 på Stade Louis II, Monaco.

Rennes–Lorient 0–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 0–1 (3) Jean-Victor Makengo, 0–2 (77) Pablo Pagis.

Varningar, Rennes: Valentin Rongier, Esteban Lepaul.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 2-1-2

Lorient: 3-2-0

Nästa match:

Rennes: AS Monaco, borta, 31 januari 21.05