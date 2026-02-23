Lucas Boye räddade poäng i 89:e minuten mot Girona

Alaves och Girona kryssade

Lucas Boye kvitterade i 89:e minuten

Alaves nu 14:e, Girona på elfte plats

Alaves gick mot förlust i måndagens match mot Girona i La Liga på Estadio Mendizorroza. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Lucas Boye till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Alaves.

Alaves–Girona – mål för mål

Alaves började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Lucas Boye till. Girona kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Vladyslav Vanat.

Det dröjde till den 73:e minuten innan Viktor Tsigankov gav Girona ledningen. Kvitteringen kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Lucas Boye på nytt slog till och gjorde mål för Alaves. 2–2-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Alaves ligger på 14:e plats medan Girona har elfteplatsen. Ett fint lyft för Alaves som låg på 18:e plats så sent som den 24 januari.

När lagen senast möttes vann Girona med 1–0.

Alaves tar sig an Levante i nästa match borta fredag 27 februari 21.00. Girona möter Celta Vigo hemma söndag 1 mars 21.00.

Alaves–Girona 2–2 (1–1)

La Liga, Estadio Mendizorroza

Mål: 1–0 (5) Lucas Boye, 1–1 (31) Vladyslav Vanat, 1–2 (73) Viktor Tsigankov, 2–2 (89) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Youssef Enriquez, Antonio Martinez. Girona: Fran Beltran, Claudio Echeverri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-2-1

Girona: 1-3-1

Nästa match:

Alaves: UD Levante, borta, 27 februari 21.00

Girona: Celta Vigo, hemma, 1 mars 21.00