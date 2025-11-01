Lucas Forsberg poängräddare för GIF Sundsvall – på övertid mot Helsingborg

Oavgjort i mötet mellan Helsingborg och GIF Sundsvall

Lucas Forsberg kvitterade på stopptid

Helsingborg nu nionde, GIF Sundsvall på åttonde plats

GIF Sundsvall såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Helsingborg i Superettan på Olympia. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Lucas Forsberg till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för GIF Sundsvall.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för GIF Sundsvall.

Helsingborg–GIF Sundsvall – mål för mål

Wilhelm Nilsson gjorde 1–0 till Helsingborg efter bara tre minuter. Kvitteringen kom på övertid när Lucas Forsberg slog till och gjorde mål för GIF Sundsvall. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Helsingborgs åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Helsingborg på nionde plats i tabellen medan GIF Sundsvall är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann GIF Sundsvall med 2–0.

Nästa motstånd för Helsingborg är Oddevold. GIF Sundsvall tar sig an Örgryte hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Helsingborg–GIF Sundsvall 1–1 (1–0)

Superettan, Olympia

Mål: 1–0 (3) Wilhelm Nilsson, 1–1 (90) Lucas Forsberg.

Varningar, Helsingborg: Lukas Kjellnäs, Benjamin Örn. GIF Sundsvall: Marcelo Palomino, Hugo Aviander, Jeremiah Björnler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Helsingborg: 2-1-2

GIF Sundsvall: 1-1-3

Nästa match:

Helsingborg: IK Oddevold, borta, 8 november

GIF Sundsvall: Örgryte IS Fotboll, hemma, 8 november