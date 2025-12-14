Lucas Holer poängräddare för Freiburg mot Borussia Dortmund

Freiburg och Borussia Dortmund kryssade

Lucas Holer kvitterade i 75:e minuten

Wolfsburg nästa motstånd för Freiburg

Borussia Dortmunds Ramy Bensebaini gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Freiburg i Bundesliga. I andra halvlek jobbade sig Freiburg in i matchen och kvitterade genom Lucas Holer i 75:e minuten. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Det betyder att Borussia Dortmund gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Freiburg–Borussia Dortmund – mål för mål

Borussia Dortmund tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Ramy Bensebaini.

I den 53:e minuten fick Borussia Dortmund Jobe Bellingham utvisad.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Lucas Holer kvitterade för Freiburg. 1–1-målet blev matchens sista.

Freiburg har två segrar, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borussia Dortmund har två vinster och tre oavgjorda och 9–6 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på Signal Iduna Park.

Nästa motstånd för Freiburg är Wolfsburg. Lagen möts lördag 20 december 15.30 på Volkswagen Arena. Borussia Dortmund tar sig an Mönchengladbach hemma fredag 19 december 20.30.

Freiburg–Borussia Dortmund 1–1 (0–1)

Bundesliga, Europa-Park-Stadion

Mål: 0–1 (31) Ramy Bensebaini, 1–1 (75) Lucas Holer.

Varningar, Freiburg: Maximilian Eggestein, Johan Manzambi, Lukas Kubler.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 2-1-2

Borussia Dortmund: 2-3-0

Nästa match:

Freiburg: VfL Wolfsburg, borta, 20 december 15.30

Borussia Dortmund: Borussia Mönchengladbach, hemma, 19 december 20.30