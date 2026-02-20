Ludovic Ajorque stor matchhjälte när Brest vann

Brest segrade – 2–0 mot Marseille

Brests Ludovic Ajorque tvåmålsskytt

Brests åttonde seger för säsongen

Matchens båda mål hade samma målskytt. Ludovic Ajorque blev matchhjälte när Brest vann hemma på Stade Francis le Ble mot Marseille i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–0 (2–0).

Brest höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Brest–Marseille – mål för mål

Brest startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Ludovic Ajorque nätade redan i tionde minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel på nytt genom Ludovic Ajorque med assist av Hugo Magnetti. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Brest med 2–0.

Brests nya tabellposition är elfte plats medan Marseille är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Marseille med 3–0.

I nästa match, söndag 1 mars möter Brest Metz borta på Stade Saint Symphorien 17.15 medan Marseille spelar hemma mot Lyon 20.45.

Brest–Marseille 2–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade Francis le Ble

Mål: 1–0 (10) Ludovic Ajorque, 2–0 (29) Ludovic Ajorque (Hugo Magnetti).

Varningar, Brest: Ludovic Ajorque. Marseille: Bilal Nadir, Pierre-Emile Hoejbjerg, Ethan Nwaneri, Quinten Timber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 2-2-1

Marseille: 1-2-2

Nästa match:

Brest: Metz, borta, 1 mars 17.15

Marseille: Olympique Lyon, hemma, 1 mars 20.45