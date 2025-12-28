Luis Suarez tremålskytt i Sporting Lissabons seger mot Rio Ave

Seger för Sporting Lissabon med 4–0 mot Rio Ave

Luis Suarez stod för ett hattrick när Sporting Lissabon besegrade Rio Ave på hemmaplan med 4–0 (1–0) i Primeira Liga herr.

Det här var nionde gången den här säsongen som Sporting Lissabon höll nollan.

Segern var Sporting Lissabons sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Sporting Lissabon tog ledningen i 34:e minuten genom Luis Suarez.

Direkt efter pausen ökade Maximiliano Araujo Sporting Lissabons ledning.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Luis Suarez på nytt framspelad av Trincao Suarez och ökade ledningen för Sporting Lissabon.

I 61:a minuten gjorde Luis Suarez också 4–0 som med målet fullbordade sitt hattrick.

Det här betyder att Sporting Lissabon är kvar på andra plats och Rio Ave stannar på elfte plats, i serien.

Den 10 maj möts lagen återigen, då på Estadio dos Arcos.

Sporting Lissabon tar sig an Gil Vicente i nästa match borta fredag 2 januari 22.45. Rio Ave möter Casa Pia hemma söndag 4 januari 16.30.

Sporting Lissabon–Rio Ave 4–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (34) Luis Suarez, 2–0 (53) Maximiliano Araujo, 3–0 (60) Luis Suarez (Trincao Suarez), 4–0 (61) Luis Suarez.

Varningar, Sporting Lissabon: Goncalo Inacio. Rio Ave: Joao Tome.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Rio Ave: 1-2-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Gil Vicente FC, borta, 2 januari 22.45

Rio Ave: Casa Pia, hemma, 4 januari 16.30