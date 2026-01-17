Lukas Nmecha blev matchhjälte för Leeds hemma mot Fulham

Seger för Leeds med 1–0 mot Fulham

Lukas Nmecha avgjorde för Leeds

Leeds sjätte seger

Lukas Nmecha gjorde matchens enda mål i andra halvleken när Leeds vann på hemmaplan mot Fulham med 1–0 (0–0) på lördagen i Premier League.

Leeds hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Fulham.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Leeds höll nollan.

Leeds–Fulham – mål för mål

Leeds har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Fulham nu ligger på tionde plats i tabellen. Leeds är på 16:e plats. Så sent som den 21 december låg Fulham på 15:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Leeds är Everton. Lagen möts måndag 26 januari 21.00. Fulham tar sig an Brighton hemma lördag 24 januari 16.00.

Leeds–Fulham 1–0 (0–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (90) Lukas Nmecha.

Varningar, Leeds: Ethan Ampadu. Fulham: Harry Wilson, Marco Silva, Sasa Lukic, Timothy Castagne, Jorge Cuenca, Jonah Kusi-Asare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-3-1

Fulham: 2-2-1

Nästa match:

Leeds: Everton FC, borta, 26 januari 21.00

Fulham: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 24 januari 16.00