Lunds BK sänkte Ariana – Alexander Nilsson matchhjälte

Lunds BK-seger med 1–0 mot Ariana

Alexander Nilsson avgjorde för Lunds BK

Andra raka segern för Lunds BK

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Lunds BK vann med 1–0 (0–0) borta mot Ariana i Ettan södra herr.

Skövde AIK nästa för Lunds BK

Ariana har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lunds BK har två vinster och tre förluster och 5–6 i målskillnad. Det här var Arianas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lunds BK:s åttonde uddamålsseger.

Det här betyder att Ariana ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Lunds BK på femte plats.

I nästa match möter Ariana Ängelholm hemma på fredag 10 oktober 19.00. Lunds BK möter Skövde AIK lördag 11 oktober 16.00 borta.

Ariana–Lunds BK 0–1 (0–0)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (85) Alexander Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 1-1-3

Lunds BK: 2-0-3

Nästa match:

Ariana: Ängelholms FF, hemma, 10 oktober

Lunds BK: Skövde AIK, borta, 11 oktober