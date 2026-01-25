Lyon vann – efter Endricks hattrick

Lyon segrade – 5–2 mot Metz

Lyons femte seger på de senaste sex matcherna

Endrick gjorde tre mål för Lyon

Endrick stod för tre mål när Lyon vann mot Metz på bortaplan i Ligue 1 herr. Till slut blev det 5–2 (4–1).

I och med detta har Lyon fyra raka segrar i Ligue 1 herr.

Tyler Morton blev matchvinnare

Lyon fick en bra start på matchen när Endrick nätade redan i elfte minuten. I 16:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Ruben Kluivert fick träff. Lyon gjorde också 0–3 när Tyler Morton fick träff i 32:a minuten. 1–3 kom i 34:e minuten när Koffi Kouao fick träff. Lyon ökade ledningen till 1–4 på stopptid i första halvleken på nytt genom Endrick.

Habibou Mouhamadou Diallo slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Metz. Men mer än så orkade Metz inte med. 2–5-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Endrick slog till och gjorde mål på straff som med målet fullbordade sitt hattrick.

Endrick gjorde tre mål för Lyon.

När lagen senast möttes vann Lyon med 3–0.

Söndag 1 februari spelar Metz borta mot Angers 17.15 och Lyon mot Lille hemma 15.00 på Groupama Stadium.

Metz–Lyon 2–5 (1–4)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (11) Endrick, 0–2 (16) Ruben Kluivert, 0–3 (32) Tyler Morton, 1–3 (34) Koffi Kouao, 1–4 (45) Endrick, 2–4 (64) Habibou Mouhamadou Diallo, 2–5 (87) Endrick.

Varningar, Metz: Koffi Kouao.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-1-4

Lyon: 4-0-1

Nästa match:

Metz: Angers SCO, borta, 1 februari 17.15

Lyon: LOSC Lille, hemma, 1 februari 15.00