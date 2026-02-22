Mahdi Camara i målform – Rennes vann mot Auxerre

Rennes vann med 3–0 mot Auxerre

Mahdi Camara tvåmålsskytt för Rennes

Andra raka segern för Rennes

Bortalaget Rennes tog hem de tre poängen efter seger mot Auxerre i Ligue 1 herr. 0–3 (0–3) slutade söndagens match.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Rennes höll nollan.

Rennes startade matchen bäst och tog ledningen när Mahdi Camara gjorde målet redan i 20:e minuten. Laget gjorde 0–2 genom Esteban Lepaul i 22:a minuten. I 45:e minuten gjorde Mahdi Camara också 0–3. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Rennes med 3–0.

I nästa match möter Auxerre Lorient borta på söndag 1 mars 17.15. Rennes möter Toulouse lördag 28 februari 17.00 hemma.

Auxerre–Rennes 0–3 (0–3)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (20) Mahdi Camara, 0–2 (22) Esteban Lepaul, 0–3 (45) Mahdi Camara.

Varningar, Auxerre: Elisha Owusu. Rennes: Anthony Rouault, Valentin Rongier, Mahdi Camara, Quentin Merlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-2-2

Rennes: 2-0-3

Nästa match:

Auxerre: Lorient, borta, 1 mars 17.15

Rennes: Toulouse FC, hemma, 28 februari 17.00