Mainz är äntligen segrare igen efter vinst mot Heidenheim

Mainz vann med 2–1 mot Heidenheim

Nadiem Amiri matchvinnare för Mainz

Seger nummer 2 för Mainz

Tolv matcher utan seger i Bundesliga fick räcka. På tisdagen kunde Mainz till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Heidenheim, med 2–1 (1–0).

Köln nästa för Mainz

Mainz tog ledningen efter en halvtimmes spel genom Silvan Widmer.

Direkt efter pausen ökade Nadiem Amiri Mainz ledning efter förarbete av Phillip Tietz. Målet var Nadiem Amiris femte i Bundesliga.

Stefan Schimmer fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och reducerade åt Heidenheim. Mer än så blev det dock inte för Heidenheim. Målet var Stefan Schimmers femte i Bundesliga.

Mainz har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–11 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet 16:e plats i tabellen. Heidenheim är sist, på 18:e plats.

Lagen möts igen 16 maj på Voith-Arena.

Nästa motstånd för Mainz är Köln. Heidenheim tar sig an Wolfsburg borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 15.30.

Mainz–Heidenheim 2–1 (1–0)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 1–0 (30) Silvan Widmer, 2–0 (49) Nadiem Amiri (Phillip Tietz), 2–1 (60) Stefan Schimmer.

Varningar, Mainz: Dominik Kohr, Silvan Widmer. Heidenheim: Marvin Pieringer, Benedikt Gimber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 1-3-1

Heidenheim: 1-1-3

Nästa match:

Mainz: FC Köln, borta, 17 januari 15.30

Heidenheim: VfL Wolfsburg, borta, 17 januari 15.30