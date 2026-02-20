Mainz ledde i halvtid – men tappade i andra mot Hamburg

Oavgjort i mötet mellan Mainz och Hamburg

Fabio Vieira kvitterade i 64:e minuten

Mainz nu 13:e, Hamburg på nionde plats

I halvtid ledde Mainz matchen på hemmaplan i Bundesliga mot Hamburg med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Hamburg in i matchen och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.

Mainz–Hamburg – mål för mål

Nadiem Amiri gav Mainz ledningen i slutminuterna av första halvlek på passning från Danny da Costa.

Fabio Vieira fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Hamburg. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Mainz nya tabellposition är 13:e plats medan Hamburg är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hamburg med 4–0.

Nästa motstånd för Mainz är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 28 februari 15.30 på BayArena.

Mainz–Hamburg 1–1 (1–0)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 1–0 (42) Nadiem Amiri (Danny da Costa), 1–1 (64) Fabio Vieira.

Varningar, Mainz: Dominik Kohr, Kacper Potulski, Silas Katompa Mvumpa. Hamburg: Miro Muheim, Nicolai Remberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 3-1-1

Hamburg: 2-3-0

Nästa match:

Mainz: Bayer Leverkusen, borta, 28 februari 15.30