Mainz Nadiem Amiri sänkte Augsburg

Mainz-seger med 2–0 mot Augsburg

Mainz fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nadiem Amiri gjorde två mål för Mainz

1-0 efter 8 minuters spel. 2-0 efter 80 minuter. Nadiem Amiri blev dubbel målskytt och matchhjälte när Mainz vann hemma på MEWA Arena mot Augsburg i Bundesliga. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Segern var Mainz fjärde på de senaste fem matcherna.

Mainz–Augsburg – mål för mål

Nadiem Amiri öppnade målskyttet på straff redan i åttonde minuten och gav Mainz en tidig ledning.

Nadiem Amiri, återigen, ökade Mainz ledning på straff med knappa kvarten kvar. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Mainz med 4–1.

I nästa match möter Mainz Borussia Dortmund borta på fredag 13 februari 20.30. Augsburg möter Heidenheim söndag 15 februari 15.30 hemma.

Mainz–Augsburg 2–0 (1–0)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 1–0 (8) Nadiem Amiri, 2–0 (80) Nadiem Amiri.

Varningar, Mainz: Nadiem Amiri, Sheraldo Becker. Augsburg: Anton Kade, Alexis Claude.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 4-0-1

Augsburg: 2-2-1

Nästa match:

Mainz: Borussia Dortmund, borta, 13 februari 20.30

Augsburg: FC Heidenheim, hemma, 15 februari 15.30