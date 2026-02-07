Mainz Nadiem Amiri sänkte Augsburg
- Mainz-seger med 2–0 mot Augsburg
- Mainz fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Nadiem Amiri gjorde två mål för Mainz
1-0 efter 8 minuters spel. 2-0 efter 80 minuter. Nadiem Amiri blev dubbel målskytt och matchhjälte när Mainz vann hemma på MEWA Arena mot Augsburg i Bundesliga. Matchen slutade 2–0 (1–0).
Segern var Mainz fjärde på de senaste fem matcherna.
Mainz–Augsburg – mål för mål
Nadiem Amiri öppnade målskyttet på straff redan i åttonde minuten och gav Mainz en tidig ledning.
Nadiem Amiri, återigen, ökade Mainz ledning på straff med knappa kvarten kvar. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann Mainz med 4–1.
I nästa match möter Mainz Borussia Dortmund borta på fredag 13 februari 20.30. Augsburg möter Heidenheim söndag 15 februari 15.30 hemma.
Mainz–Augsburg 2–0 (1–0)
Bundesliga, MEWA Arena
Mål: 1–0 (8) Nadiem Amiri, 2–0 (80) Nadiem Amiri.
Varningar, Mainz: Nadiem Amiri, Sheraldo Becker. Augsburg: Anton Kade, Alexis Claude.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mainz: 4-0-1
Augsburg: 2-2-1
Nästa match:
Mainz: Borussia Dortmund, borta, 13 februari 20.30
Augsburg: FC Heidenheim, hemma, 15 februari 15.30
