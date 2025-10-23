Mål av Hamza Igamane och Benjamin Andre – men förlust för Lille

Seger för PAOK med 4–3 mot Lille

Avgörande målet kom i 78:e minuten.

Andrija Zivkovic med två mål för PAOK

Lille räckte inte till mot PAOK på hemmaplan i Europa League. Matchen på torsdagen slutade 4–3 (3–0) till PAOK.

Andrija Zivkovic tvåmålsskytt för PAOK

Gästerna PAOK gjorde första målet när Soualiho Meite nätade framspelad av Andrija Zivkovic redan i 18:e minuten.

I 23:e minuten gjorde PAOK 0–2 genom Andrija Zivkovic.

PAOK gjorde också 0–3 strax före paus genom Giannis Konstantelias. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Benjamin Andre framspelad av Calvin Verdonk och reducerade åt Lille.

I 68:e minuten reducerade Lilles Hamza Igamane på nytt på pass av Calvin Verdonk.

I den 74:e minuten ökade Andrija Zivkovic ledningen.

Bara fyra minuter senare var det Hamza Igamane som såg till att Lille reducerade till 3–4. Men mer än så orkade Lille inte med.

Andrija Zivkovic gjorde två mål för PAOK och ett assist.

Nästa motstånd för Lille är Röda Stjärnan. Lagen möts torsdag 6 november 18.45.

Lille–PAOK 3–4 (0–3)

Europa League, Stade Pierre Mauroy

Mål: 0–1 (18) Soualiho Meite (Andrija Zivkovic), 0–2 (23) Andrija Zivkovic, 0–3 (42) Giannis Konstantelias, 1–3 (57) Benjamin Andre (Calvin Verdonk), 2–3 (68) Hamza Igamane (Calvin Verdonk), 2–4 (74) Andrija Zivkovic, 3–4 (78) Hamza Igamane.

Varningar, Lille: Ugo Raghouber. PAOK: Andrija Zivkovic, Tomasz Kedziora, Giorgos Giakoumakis, Antonis Tsiftsis.

Nästa match:

Lille: Röda Stjärnan, borta, 6 november