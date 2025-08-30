Mål av Jaidon Anthony och Lyle Foster räckte inte för Burnley

Manchester United-seger med 3–2 mot Burnley

Bruno Fernandes avgjorde för Manchester United

Manchester City nästa motståndare för Manchester United

Burnley förlorade bortamatchen mot Manchester United i Premier League på lördagen. 3–2 (1–0) slutade matchen.

Bruno Fernandes blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på stopptid.

Manchester City nästa för Manchester United

Manchester United gjorde 1–0 efter 27 minuters spel. I 55:e minuten slog Lyle Foster till, och kvitterade för Burnley.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Bryan Mbeumo och gav Manchester United ledningen.

Burnleys Jaidon Anthony gjorde 2–2 i 66:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Bruno Fernandes slog till och gjorde mål på straff för Manchester United.

När lagen senast möttes – på Old Trafford – blev det oavgjort 1–1.

Nästa motstånd för Burnley är Liverpool. Lagen möts söndag 14 september 15.00.

Manchester United–Burnley 3–2 (1–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (27) Självmål, 1–1 (55) Lyle Foster, 2–1 (57) Bryan Mbeumo, 2–2 (66) Jaidon Anthony, 3–2 (90) Bruno Fernandes.

Varningar, Manchester United: Bruno Fernandes. Burnley: Lyle Foster, Jaidon Anthony, Josh Laurent, Loum Tchaouna.

Nästa match:

Burnley: Liverpool, hemma, 14 september