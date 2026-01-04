Mål av Josh Eccles och Ellis Simms – men förlust för Coventry

Birmingham vann med 3–2 mot Coventry

Birmingham avgjorde i 63:e minuten.

Marvin Ducksch tvåmålsskytt för Birmingham

Coventry blev besegrade av Birmingham på bortaplan i Championship, där matchen på söndagen slutade 3–2 (2–1).

Marvin Ducksch slog till efter pass från Kai Wagner redan i sjätte minuten och gav Birmingham en tidig ledning.

Coventry kvitterade till 1–1 i åttonde minuten genom Josh Eccles framspelad av Ephron Mason-Clark.

Birmingham tog ledningen på nytt genom Lewis Koumas på pass av Patrick Roberts i 17:e minuten.

Med en halvtimme kvar att spela fick Ellis Simms träff på pass av Jack Rudoni och kvitterade för Coventry.

I 63:e minuten slog Marvin Ducksch till på nytt framspelad av Patrick Roberts och gav Birmingham ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

På stopptid blev Coventrys Bobby Thomas utvisad och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

I tabellen innebär det här att Birmingham nu ligger på 13:e plats i tabellen. Coventry fortfarande leder serien, sex poäng före Middlesbrough. Birmingham har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 december låg laget på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Coventry med 3–0.

Nästa motstånd för Coventry är Leicester. Lagen möts lördag 17 januari 13.30 på Coventry Building Society Arena.

Birmingham–Coventry 3–2 (2–1)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 1–0 (6) Marvin Ducksch (Kai Wagner), 1–1 (8) Josh Eccles (Ephron Mason-Clark), 2–1 (17) Lewis Koumas (Patrick Roberts), 2–2 (60) Ellis Simms (Jack Rudoni), 3–2 (63) Marvin Ducksch (Patrick Roberts).

Varningar, Birmingham: James Beadle, Marvin Ducksch, Kai Wagner.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 1-2-2

Coventry: 1-2-2

Nästa match:

Coventry: Leicester City FC, hemma, 17 januari 13.30