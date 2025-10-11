Seger gör att Sandvikens IF som är klart för Elitettan

Sandvikens IF vann med 8–0 mot Heffnersklubban

Sandvikens IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Seger nummer 19 för Sandvikens IF

Matchen mot Heffnersklubban på bortaplan i division 1 norra dam slutade 8–0 (2–0). Det gör att Sandvikens IF är klart för Elitettan efter att ha vunnit serien.

Det var bortaseger nummer sex i rad för Sandvikens IF.

FC Djursholm nästa för Sandvikens IF

Maja Alvin och Johanna Husbom gjorde två mål var för Sandvikens IF. Övriga mål för bortalaget gjordes av Lova Andersson, Mimmi Sellström, Ella Wiström och Malin Åström.

Med en omgång kvar är Heffnersklubban på fjärde plats i tabellen medan Sandvikens IF är klara seriesegrare.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Heffnersklubban borta mot Karlberg och Sandvikens IF hemma mot FC Djursholm.