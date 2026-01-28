Malik Tillman het när Bayer Leverkusen besegrade Villarreal

Bayer Leverkusen-seger med 3–0 mot Villarreal

Malik Tillman gjorde två mål för Bayer Leverkusen

Sjätte raka förlusten för Villarreal

Hemmalaget Bayer Leverkusen tog hem de tre poängen efter seger mot Villarreal i Champions League. 3–0 (2–0) slutade onsdagens match.

Malik Tillman med två mål för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen startade matchen bäst och tog ledningen när Malik Tillman nätade redan i tolfte minuten. Laget gjorde 2–0 i 35:e minuten på nytt genom Malik Tillman efter pass från Patrik Schick.

I 57:e minuten gjorde Alejandro Grimaldo också 3–0 med assist av Lucas Vazquez.

Resultaten i sista omgången betyder att Bayer Leverkusen slutar på 16:e plats i tabellen och Villarreal på 35:e plats. Bayer Leverkusen är därmed klart för kval till kvalspel. Så sent som den 27 januari låg Bayer Leverkusen på 20:e plats i tabellen.

Bayer Leverkusen–Villarreal 3–0 (2–0)

Champions League, BayArena

Mål: 1–0 (12) Malik Tillman, 2–0 (35) Malik Tillman (Patrik Schick), 3–0 (57) Alejandro Grimaldo (Lucas Vazquez).

Varningar, Villarreal: Nicolas Pepe, Rafa Marin, Pau Navarro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-1-1

Villarreal: 0-0-5