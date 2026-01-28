Malik Tillman het när Bayer Leverkusen besegrade Villarreal
- Bayer Leverkusen-seger med 3–0 mot Villarreal
- Malik Tillman gjorde två mål för Bayer Leverkusen
- Sjätte raka förlusten för Villarreal
Hemmalaget Bayer Leverkusen tog hem de tre poängen efter seger mot Villarreal i Champions League. 3–0 (2–0) slutade onsdagens match.
Malik Tillman med två mål för Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen startade matchen bäst och tog ledningen när Malik Tillman nätade redan i tolfte minuten. Laget gjorde 2–0 i 35:e minuten på nytt genom Malik Tillman efter pass från Patrik Schick.
I 57:e minuten gjorde Alejandro Grimaldo också 3–0 med assist av Lucas Vazquez.
Resultaten i sista omgången betyder att Bayer Leverkusen slutar på 16:e plats i tabellen och Villarreal på 35:e plats. Bayer Leverkusen är därmed klart för kval till kvalspel. Så sent som den 27 januari låg Bayer Leverkusen på 20:e plats i tabellen.
Bayer Leverkusen–Villarreal 3–0 (2–0)
Champions League, BayArena
Mål: 1–0 (12) Malik Tillman, 2–0 (35) Malik Tillman (Patrik Schick), 3–0 (57) Alejandro Grimaldo (Lucas Vazquez).
Varningar, Villarreal: Nicolas Pepe, Rafa Marin, Pau Navarro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayer Leverkusen: 3-1-1
Villarreal: 0-0-5
