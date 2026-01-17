Mallorca knep segern i målmässigt jämn match mot Atlethic Bilbao

Mallorca vann med 3–2 mot Atlethic Bilbao

Avgörande målet kom i 69:e minuten.

Mallorcas Vedat Muriqi tremålsskytt

Hemmalaget Mallorca vann matchen mot Atlethic Bilbao i La Liga. Resultatet i lördagens match på Estadi Mallorca Son Moix blev 3–2 (2–2). Vedat Muriqi blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 69 minuter.

Mallorca–Atlethic Bilbao – mål för mål

Mallorca startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Vedat Muriqi till. Atlethic Bilbao kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Unai Gomez. Mallorca tog ledningen i slutminuterna av första halvlek på nytt genom Vedat Muriqi. Nico Williams stod för utjämningen till 2–2 med sitt mål på stopptid i första halvleken.

I 69:e minuten nätade Vedat Muriqi på straff och gav Mallorca ledningen och fullbordade därmed sitt hattrick. I den 72:a minuten fick Atlethic Bilbao Unai Gomez utvisad. Atlethic Bilbao åkte på en utvisning i den 72:a minuten när Inigo Lekue fick lämna planen.

När lagen möttes senast vann Athletic Bilbao med 2–1.

Nästa motstånd för Mallorca är Atletico Madrid. Lagen möts söndag 25 januari 14.00 på Riyadh Air Metropolitano.

Mallorca–Atlethic Bilbao 3–2 (2–2)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 1–0 (5) Vedat Muriqi, 1–1 (8) Unai Gomez, 2–1 (42) Vedat Muriqi, 2–2 (45) Nico Williams, 3–2 (69) Vedat Muriqi.

Varningar, Mallorca: Marash Kumbulla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-1-2

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Mallorca: Atletico de Madrid, borta, 25 januari 14.00