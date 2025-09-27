Mallorca tog första segern för säsongen

Mallorca vann med 1–0 mot Alaves

Takuma Asano matchvinnare för Mallorca

Mallorca nu 17:e, Alaves på tionde plats

Mallorca har haft en tung start i La Liga den här säsongen, men efter sju spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Alaves. Mallorca vann med 1–0 (1–0).

Takuma Asano blev matchhjälte efter 37 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Atlethic Bilbao nästa för Mallorca

Mallorca har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Alaves har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad. Förlusten var Alaves tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Mallorca ligger på 17:e plats i tabellen och Alaves är på tionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 april.

Nästa motstånd för Mallorca är Atlethic Bilbao. Lagen möts lördag 4 oktober 18.30 på San Mamés. Alaves tar sig an Elche hemma söndag 5 oktober 14.00.

Mallorca–Alaves 1–0 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (37) Takuma Asano.

Varningar, Mallorca: Pablo Maffeo, Samu Costa. Alaves: Victor Parada, Jonny Otto, Youssef Enriquez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 1-1-3

Alaves: 1-2-2

Nästa match:

Mallorca: Athletic Bilbao, borta, 4 oktober

Alaves: Elche, hemma, 5 oktober