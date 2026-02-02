Mallorca vann på hemmaplan mot Sevilla

Seger för Mallorca med 4–1 mot Sevilla

Samu avgjorde för Mallorca

Mallorcas sjätte seger för säsongen

Mallorca besegrade Sevilla på hemmaplan i måndagens möte i La Liga. 4–1 (1–1) slutade matchen.

Mallorca–Sevilla – mål för mål

Vedat Muriqi gjorde 1–0 till Mallorca i 26:e minuten på straff. Neal Maupay stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Samu Mallorcas ledning. I 74:e minuten ökade Sergi Darder ledningen. 4–1-målet kom på övertid när Pablo Torre slog till och gjorde mål.

För Mallorca gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Sevilla är på 15:e plats. Mallorca var på 18:e plats i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mallorca med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Mallorca Barcelona på Spotify Camp Nou 16.15. Sevilla tar sig an Girona hemma 18.30.

Mallorca–Sevilla 4–1 (1–1)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 1–0 (26) Vedat Muriqi, 1–1 (45) Neal Maupay, 2–1 (53) Samu, 3–1 (74) Sergi Darder, 4–1 (90) Pablo Torre.

Varningar, Mallorca: Omar Mascarell. Sevilla: Lucien Agoume, Isaac Romero.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-0-3

Sevilla: 1-1-3

Nästa match:

Mallorca: FC Barcelona, borta, 7 februari 16.15

Sevilla: Girona, hemma, 7 februari 18.30